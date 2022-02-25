Чернигов: разбойное нападение на автобус "Автолюкс"

14:12 02 Октябрь Киев, Украина

На пассажирский автобус "Автолюкс", курсирующий сообщением Киев - Чернигов, совершено разбойное нападение.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



По словам водителя, в 00:30 часов автобус следовал по ул. Громадская в Чернигове. Неожиданно на дорогу выбежало несколько человек в масках и начали бить по автобусу тупыми предметами, повредив лобовое стекло и полностью выбив боковые рамы.



В ведомстве отметили, что водитель автобуса физически не пострадал, но находится в шоковом состоянии. В момент нападения он один находился в автобусе. К месту происшествия была вызвана полиция, оформлены необходимые документы.



"Автолюкс" обращается к мэру Чернигова Владиславу Антрощенко и депутатам местного совета с просьбой обратить внимание на сложную ситуацию с пассажирскими перевозками в городе и области и требованием обеспечить независимое расследование случившегося.



