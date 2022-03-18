Чернигов: под завалами дома нашли тела целой семьи

16:57 17 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в ГСЧС. В результате российского обстрела в Чернигове погибла семья из пяти человек. Среди погибших трое детей: 3-летние мальчик и девочка двойняшки и 12-летняя девочка. Их тела нашли под завалами общежития, в которое попал российский снаряд.Об этом сообщили в ГСЧС.

Кроме этого, в центре Чернигова 17 марта в результате вражеских обстрелов погибли гражданские. Их количество не уточняют, однако в полиции отметили, что среди погибших гражданин США. Россияне нанесли удар с тяжелой артиллерии по безоружным людям.



В настоящее время на месте работают следователи, фиксирующие обстоятельства происшествия и выясняющие детали.



Пострадавшим помогают добраться до медицинских учреждений.