Черкассы: в подвале многоэтажки обнаружен расчлененный труп

07:49 18 ноября Киев, Украина

Жильцы дома по улице Надпильной в Черкассах наткнулись на чудовищную находку - расчлененный труп мужчины. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства убийства.



Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.

"На страшную находку в подвальном помещении 16 ноября наткнулись родственники погибшего. До этого, 14 ноября, они заявляли о его пропаже. Мужчине 70 лет, родные говорят, что он злоупотреблял спиртным и больше времени проводил вне дома", - говорится в сообщении.

Вчера на месте работали следователи, криминалисты, полицейские, которые обеспечивали охрану места происшествия и судебно-медицинские эксперты. Оперативники ищут, кто причастен к умышленному убийству, а также выясняют, какой образ жизни вел пенсионер, с кем общался и дружил.

Кроме того, полицейские изымают видео из частных камер наблюдения, чтобы иметь какую-то зацепку на момент совершения преступления.