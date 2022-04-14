Черкассы: в подвале многоэтажки обнаружен расчлененный труп

Жильцы дома по улице Надпильной в Черкассах наткнулись на чудовищную находку - расчлененный труп мужчины. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства убийства.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.
Вчера на месте работали следователи, криминалисты, полицейские, которые обеспечивали охрану места происшествия и судебно-медицинские эксперты. Оперативники ищут, кто причастен к умышленному убийству, а также выясняют, какой образ жизни вел пенсионер, с кем общался и дружил.
Кроме того, полицейские изымают видео из частных камер наблюдения, чтобы иметь какую-то зацепку на момент совершения преступления.
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