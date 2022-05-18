Черкассы: пьяный водитель устроил ДТП, есть жертвы

Возле черкасского пляжа «Пушкинский» произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Opel Vivaro. Водитель транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения врезался в дерево, погиб один человек, шестеро травмированы.
Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба полиции области.
В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали еще одну молодую девушку.
Также госпитализировали 38-летнего мужчину, двоих парней 2001 и 2002 годов рождения, 29-летнюю женщину и 19-летнюю девушку с травмами различной степени тяжести.
У водителя выявили 0,7 промилле алкоголя, против него открыли уголовное производство.
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