Черкассы: пьяный водитель устроил ДТП, есть жертвы

14:12 17 августа Киев, Украина

Возле черкасского пляжа «Пушкинский» произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Opel Vivaro. Водитель транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения врезался в дерево, погиб один человек, шестеро травмированы.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

"37-летний водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево. В аварии погибла молодая девушка. Ее данные выясняют следователи, потому что потерпевшая не имела при себе документов", - говорится в сообщении полиции.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали еще одну молодую девушку.



Также госпитализировали 38-летнего мужчину, двоих парней 2001 и 2002 годов рождения, 29-летнюю женщину и 19-летнюю девушку с травмами различной степени тяжести.





У водителя выявили 0,7 промилле алкоголя, против него открыли уголовное производство.