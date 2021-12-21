Черкассы: после ранения в школьном тире, подросток находится в тяжелейшем состоянии

После пулевого ранения в школьном тире, 14-летний подросток находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние мальчика крайне тяжелое.
Об этом говорится в сообщении Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
Отмечается, что фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла к месту происшествия за 3 минуты, еще через 4 минуты к ней в помощь прибыла реанимационная врачебная бригада.
Парень - ученик одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
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