Черкассы: пациенты украли аппараты для лечения больных COVID-19

Глава первой Черкасской городской больницы Тимофей Тронц сообщил, что выписавшиеся пациенты прихватили с собой увлажнители кислорода, которые задействуются во время лечения инфицированных.
По его словам, пациенты лежали в больнице с COVID-19. Но после своей выписки забрали с собой не только собственные вещи, но и захватили устройства для увлажнения кислорода.
Медик также отметил, что ситуация с коронавирусом в городе пока не улучшается и призвал беречь себя и родных.
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