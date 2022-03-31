Черкассы: пациенты украли аппараты для лечения больных COVID-19

07:41 06 ноября Киев, Украина

Глава первой Черкасской городской больницы Тимофей Тронц сообщил, что выписавшиеся пациенты прихватили с собой увлажнители кислорода, которые задействуются во время лечения инфицированных.

По его словам, пациенты лежали в больнице с COVID-19. Но после своей выписки забрали с собой не только собственные вещи, но и захватили устройства для увлажнения кислорода.

"Первый день на работе после больничного. Госпиталь для лечения коронавирусной инфекции 1-й больницы расширен до 30 коек, находится 31 пациент. А теперь отдельное обращение! Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! ", — возмутился главврач.

Медик также отметил, что ситуация с коронавирусом в городе пока не улучшается и призвал беречь себя и родных.