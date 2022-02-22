Черкассы: офицер Нацгвардии задержан за торговлю оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Нацгвардии при попытке незаконного сбыта оружия.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Офицер был задержан во время продажи трех пистолетов и патронов к ним.
У него дома, в авто и мастерской прошли обыски, в ходе которых было изъято четыре переработанных пистолета и комплектующие части к ним; почти 200 боевых патронов различного калибра; специальное оборудование для переработки пистолетов в огнестрельные.
Фигуранту сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии