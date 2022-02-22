Черкассы: офицер Нацгвардии задержан за торговлю оружием

10:49 27 Май Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Нацгвардии при попытке незаконного сбыта оружия.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"По предварительной версии следствия, переработку в боевое состояние стартовых пистолетов организовал начальник вооружения одной из частей. "Мастерскую" он устроил в подсобном помещении по месту жительства. Клиентов злоумышленник подыскивал через личные связи, в частности, в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

Офицер был задержан во время продажи трех пистолетов и патронов к ним.



У него дома, в авто и мастерской прошли обыски, в ходе которых было изъято четыре переработанных пистолета и комплектующие части к ним; почти 200 боевых патронов различного калибра; специальное оборудование для переработки пистолетов в огнестрельные.



Фигуранту сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.



