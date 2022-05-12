Черкассы: на взятке в 40 тыс долларов задержан чиновник

22:15 09 августа Киев, Украина

В Черкассах правоохранители задержали одного из руководителей госпредприятия во время получении неправомерной выгоды.



Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 9 августа.





По данным следствия, служащий за 40 тысяч долларов пообещал руководителю частного общества решить вопрос с незаконной передачей в постоянное пользование этому обществу имущественного комплекса и земельный участок под ним, которые находятся в собственности государственного предприятия, гарантируя реализацию государственного имущества с нарушением установленной процедуры торгов, – говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время получения части взятки в размере 10 тысяч долларов в общественном месте питания в Черкассах.



Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Чиновнику объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). По ходатайству прокурора следственным судьей Приднепровского районного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.