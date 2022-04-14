Черкасчина: двое мужчин погибли в канализационном колодце

17:14 15 июля Киев, Украина

В городе Монастырище на Черкащине двое рабочих скончались во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце.

Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 15 июля.

"На улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин. На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин", - сказано в сообщении.

Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.