Черкасчина: двое мужчин погибли в канализационном колодце
17:14 15 июля Киев, Украина
В городе Монастырище на Черкащине двое рабочих скончались во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце.
Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 15 июля.
"На улице Соборной во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин. На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин", - сказано в сообщении.
Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось.
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