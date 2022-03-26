Черкасчина: отец пытался убить сына, после чего сам застрелился

На Черкасчине мужчина пенсионного возраста пытался лишить жизни 34-летнего сына, после чего свел счеты с собственной жизнью.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Черкасской области.
Медики скорой помощи госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу. Отец от полученных травм скончался.
Правоохранители изъяли ружье и другие вещественные доказательства.
По данному факту открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ведется следствие.
Как сообщалось ранее, в Тернопольской области муж убил свою молодую супругу, а затем покончил с собой.
Медики скорой помощи госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу. Отец от полученных травм скончался.
Правоохранители изъяли ружье и другие вещественные доказательства.
По данному факту открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ведется следствие.
Как сообщалось ранее, в Тернопольской области муж убил свою молодую супругу, а затем покончил с собой.
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