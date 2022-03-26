Черкасчина: отец пытался убить сына, после чего сам застрелился

10:45 30 июня Киев, Украина

На Черкасчине мужчина пенсионного возраста пытался лишить жизни 34-летнего сына, после чего свел счеты с собственной жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Черкасской области.



Медики скорой помощи госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу. Отец от полученных травм скончался.



Правоохранители изъяли ружье и другие вещественные доказательства.



По данному факту открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ведется следствие.



Как сообщалось ранее, в Тернопольской области муж убил свою молодую супругу, а затем покончил с собой.