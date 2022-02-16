Черкасчина: авто влетело в стационарный пост полиции

Недалеко от города Золотоноша Черкасской области произошло ДТП, водитель легковушки, не справившись с управлением, влетел в стационарный пост полиции.
Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба полиции области.
В авто на момент ДТП находился пятилетний ребенок, в результате инцидента никто не пострадал.
В отношении водителя составлен протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 124) административного кодекса Украины.
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