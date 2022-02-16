Черкасчина: авто влетело в стационарный пост полиции

16:59 24 Май Киев, Украина

Недалеко от города Золотоноша Черкасской области произошло ДТП , водитель легковушки, не справившись с управлением, влетел в стационарный пост полиции.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба полиции области.



В авто на момент ДТП находился пятилетний ребенок, в результате инцидента никто не пострадал.

"ДТП случилось 23 мая около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Meriva не избрал безопасную скорость движения и в результате этого не справился с управлением, совершив наезд на стационарный пост полиции. Находившийся за рулем мужчина был трезвый", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составлен протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 124) административного кодекса Украины.