Через Украину в Германию. В Черноморском порту задержаны 13 нелегалов

05:33 27 ноября Киев, Украина

13 иностранных граждан обнаружила украинская пограничная служба в фуре, которая прибыла на территорию Украины паромом Карасу, следовавшим из Турецкого порта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



В ходе проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один гражданином Турции. Нелегальные мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС, а именно, в Германию. За такое экстремальное путешествие мужчины заплатили денежное вознаграждение.



Сейчас водителям грузовика, двум гражданам Турции, которые переправляли 13 иностранцев, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины, а сами мигранты понесут ответственность по ст. 204-1 КУоАП.