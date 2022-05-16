Чем обернулась жизнь напоказ для бразильского криптовалютчика

18:50 11 августа Киев, Украина

Когда ты живешь в небогатой стране, выставлять напоказ свой достаток по крайней мере не разумно. В Бразилии, например, такое хвастовство может очень дорого стоить. Как стало известно из сообщения New York Post, 19-летнего парня по имени Уэсли Пессано застрелили за то, что он регулярно хвастался роскошной жизнью в Сети.

Парень скончался в городе Сан-Педро-да-Алдейя. Его убили за рулем собственного автомобиля Porsche Boxster. В Сети появились кадры, как он сидит на водительском сидении в крови с пулевым ранением на шее.

По информации СМИ, преступление совершила группировка Insta-bragging, которая расправляется с биткоин-трейдерами и блогерами, хвастающимися своим богатством. Однако личности нападавших пока не установлены.

Известно, что Сантарем стал богатым в течение последних трех лет благодаря торговле криптовалютой. Он также набрал 133 тысячи подписчиков в Instagram и 15,6 тысячи - на канале в YouTube.