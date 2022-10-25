Часть Ровно осталась без электроснабжения
17:12 25 октября Киев, Украина
Большая часть Ровно
обесточена из-за аварии на подстанции.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Третьяк.
"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть города Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы", - написал Третьяк в ТГ-канале.
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