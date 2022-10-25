Часть Ровно осталась без электроснабжения

17:12 25 октября Киев, Украина

Большая часть Ровно обесточена из-за аварии на подстанции.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Третьяк.
 
"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть города Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы", - написал Третьяк в ТГ-канале.