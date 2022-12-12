Часть правого берега Запорожья обесточена из-за непогоды

В результате непогоды в Запорожье возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго в понедельник, 12 декабря.
Энергетики добавили, что по состоянию на 09:00 понедельника аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Также сообщается, что по состоянию на 09:00 в Запорожской области фиксируется существенное превышение лимита энергопотребления, доведенного на 12 декабря НЭК Укрэнерго.
Также сообщается, что по состоянию на 09:00 в Запорожской области фиксируется существенное превышение лимита энергопотребления, доведенного на 12 декабря НЭК Укрэнерго.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии