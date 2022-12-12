Часть правого берега Запорожья обесточена из-за непогоды

12:49 12 декабря Киев, Украина

В результате непогоды в Запорожье возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго в понедельник, 12 декабря.

"В результате повреждения электрооборудования из-за сложных погодных условий вчера, в 22:09, была обесточена часть потребителей правобережного участка Днепровского района Запорожья", – говорится в сообщении.

Энергетики добавили, что по состоянию на 09:00 понедельника аварийно-восстановительные работы продолжаются.



Также сообщается, что по состоянию на 09:00 в Запорожской области фиксируется существенное превышение лимита энергопотребления, доведенного на 12 декабря НЭК Укрэнерго.