Часть правого берега Запорожья обесточена из-за непогоды

12:49 12 декабря Киев, Украина

В результате непогоды в Запорожье возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго в понедельник, 12 декабря.
 
"В результате повреждения электрооборудования из-за сложных погодных условий вчера, в 22:09, была обесточена часть потребителей правобережного участка Днепровского района Запорожья", – говорится в сообщении.
 
Энергетики добавили, что по состоянию на 09:00 понедельника аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Также сообщается, что по состоянию на 09:00 в Запорожской области фиксируется существенное превышение лимита энергопотребления, доведенного на 12 декабря НЭК Укрэнерго.
 
"Если уровень энергопотребления не снизится, будут введены экстренные отключения электроэнергии. Просим всех потребителей, которые сейчас имеют свет, срочно выключить все не критически важные энергоемкие электроприборы", – отметили в Запорожьеоблэнерго.