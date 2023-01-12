Часть белгорода обесточена из-за падения БПЛА - соцсети

07:49 12 января Киев, Украина

Некоторая часть белгородской области рф обесточена в последствии повреждения ЛЭП якобы из-за падения беспилотника.

Об этом вечером в среду, 11 января, сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.
 
"Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают что летательный аппарат упал на провода", - пишут СМИ.
 
По данным местного Telegram-канала, вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который зацепил провода ЛЭП.
 
"Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен продолжительный гул", - говорится в публикации.
 
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Позже жители Северного рассказали, что электроснабжение уже восстановлено.

Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.