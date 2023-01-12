Часть белгорода обесточена из-за падения БПЛА - соцсети

Некоторая часть белгородской области рф обесточена в последствии повреждения ЛЭП якобы из-за падения беспилотника.
Об этом вечером в среду, 11 января, сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.
Об этом вечером в среду, 11 января, сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.
По данным местного Telegram-канала, вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который зацепил провода ЛЭП.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Позже жители Северного рассказали, что электроснабжение уже восстановлено.
Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.
Позже жители Северного рассказали, что электроснабжение уже восстановлено.
Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.
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