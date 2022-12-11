Банк рф открыл отделения на оккупированных территориях Украины

15:38 09 декабря Киев, Украина

Центральный банк россии заявил об "открытии" "учреждений" в так называемых "ЛНР"/"ДНР" и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.



Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные на сайте регулятора.



Так, к Южному главному управлению (Краснодар) "отнесли" "отделения" "по "ДНР"/"ЛНР" и Херсонской и Запорожской области" - сюда же ранее было "отнесено" и "отделение" по оккупированному Крыму.



В конце ноября президент рф путин "поручил обеспечить создание" в "ЛНР" и "ДНР" территориальных учреждений Центробанка рф.