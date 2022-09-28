Центр Гуляйполя попал под вражеский обстрел

12:21 28 сентября Киев, Украина

Утром рашисты ударили тремя ракетами С-300 по центру города Гуляйполе Запорожской области. Разрушено историческое здание и повреждено дорожное полотно.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.

Старух также добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, "чтобы запугать людей и заставить сдаться".