Центр Гуляйполя попал под вражеский обстрел
12:21 28 сентября Киев, Украина
Утром рашисты ударили тремя ракетами С-300 по центру города Гуляйполе Запорожской области. Разрушено историческое здание и повреждено дорожное полотно.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул он.
Старух также добавил, что российские оккупанты обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, "чтобы запугать людей и заставить сдаться".
"Но у них ничего не вышло и не получится. Стремление к свободе в крови у потомков Батьки Махно. Держимся", – сообщил глава области.
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