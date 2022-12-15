Центр Донецка под обстрелом из реактивных установок залпового огня

В оккупированном Донецке утром 15 декабря прогремели взрывы в результате обстрела из реактивных установок залпового огня. Роспропаганда обвиняет в атаке ВСУ. Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
Так, зафиксированы разрушения в центральном районе Донецка.
Отмечается, что "прилеты" были на бульваре Школьном, проспекте Театральном и на улицах Набережной и Артема. После на месте обстрелов вспыхнули пожары.
По словам российского пропагандиста Андрея Руденко, было выпущено 40 снарядов "по жилому району".
Как сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ, это очередная провокация оккупантов и их практике обстрелов подконтрольных им населенных пунктов, чтобы затем лживо обвинить украинских военных.
Так, зафиксированы разрушения в центральном районе Донецка.
Отмечается, что "прилеты" были на бульваре Школьном, проспекте Театральном и на улицах Набережной и Артема. После на месте обстрелов вспыхнули пожары.
По словам российского пропагандиста Андрея Руденко, было выпущено 40 снарядов "по жилому району".
Как сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ, это очередная провокация оккупантов и их практике обстрелов подконтрольных им населенных пунктов, чтобы затем лживо обвинить украинских военных.
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