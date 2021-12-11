Целился в собаку, а попал в человека: в Одесской области мужчина тяжело ранил прохожего

17:19 05 Апрель Киев, Украина

В Болграде Одесской области 62-летний местный житель ранил прохожего из пневматической винтовки, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.



Стрелявший утверждает, что попал в человека по неосторожности.

По словам местного жителя Сергея Медынского, пострадавший - преподаватель иностранных языков. Отмечается, что состояние его тяжелое. Мужчине ищут доноров для переливания крови.

"Стрелок решил побороться с надоевшими ему собаками, но попал в случайного прохожего. Пуля повредила внутренние органы и кровеносный сосуд, из-за чего пострадавший потерял большое количество крови", - написал он в Facebook.

32-летний мужчина доставлен в больницу с ранением брюшной полости, повреждением желчного пузыря и печени.



За содеянное стрелку может грозить наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 2-х лет.