Целился в собаку, а попал в человека: в Одесской области мужчина тяжело ранил прохожего

В Болграде Одесской области 62-летний местный житель ранил прохожего из пневматической винтовки, пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Стрелявший утверждает, что попал в человека по неосторожности.
По словам местного жителя Сергея Медынского, пострадавший - преподаватель иностранных языков. Отмечается, что состояние его тяжелое. Мужчине ищут доноров для переливания крови.
32-летний мужчина доставлен в больницу с ранением брюшной полости, повреждением желчного пузыря и печени.
За содеянное стрелку может грозить наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 2-х лет.
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