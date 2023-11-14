Бывший зампред банка "Финансы и Кредит" подозревается в хищении свыше 560 млн гривен

Бывший заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" получил подозрение в связи с участием в преступной организации, сформированной внутри банка еще в 2010 году, и хищение более полумиллиарда гривен.
Информация по этому поводу поступила от Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследования.
По данным, представленным ГБР, упомянутый топ-менеджер банка активно содействовал растрате почти 560,5 миллионов гривен в рамках преступной группировки, созданной в 2010 году бывшим владельцем банка.
Подставные лица, контролируемые экс-владельцем, получили управление частным обществом, которое фиктивно получало кредитные средства от банка. Решения, связанные с денежными операциями, принимались членами Кредитного Комитета, включая заместителя председателя правления.
Суммы, перечисленные на коммерческую структуру, направлялись в компании-нерезиденты, контролируемые олигархом, для последующей легализации. На текущий момент подозреваемый задержан, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Информация по этому поводу поступила от Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследования.
По данным, представленным ГБР, упомянутый топ-менеджер банка активно содействовал растрате почти 560,5 миллионов гривен в рамках преступной группировки, созданной в 2010 году бывшим владельцем банка.
Подставные лица, контролируемые экс-владельцем, получили управление частным обществом, которое фиктивно получало кредитные средства от банка. Решения, связанные с денежными операциями, принимались членами Кредитного Комитета, включая заместителя председателя правления.
Суммы, перечисленные на коммерческую структуру, направлялись в компании-нерезиденты, контролируемые олигархом, для последующей легализации. На текущий момент подозреваемый задержан, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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