Бывший "регионал" задержан за наведение российских "Градов" на Сумщину

В результате контрдиверсионной спецоперации, проведенной Службой безопасности (СБУ) в Сумской области, был задержан бывший член "Партии регионов" и агент ФСБ, который участвовал в наведении российских систем залпового огня "Град" на приграничные районы Сумщины.
Этот "расконсервированный" агент собирал разведданные о северо-восточных рубежах Украины и передавал информацию агрессору для корректировки обстрелов украинских вооруженных сил.
По данным следствия, фигурантом оказался бывший местный "функционер" запрещенной "Партии регионов", привлеченный кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он привлекал внимание российской спецслужбы своими поездками в Россию и встречами с родственниками.
После получения задания от ФСБ на разведывательно-подрывную деятельность против Украины, агент был переведен в "режим ожидания". Следователи СБУ выяснили, что с 24 февраля 2022 года его "куратор" из ФСБ дистанционно связывался с ним и запрашивал информацию о дислокации украинских вооруженных сил в приграничных районах области.
Задержанный предатель собирал разведданные, путешествуя по местности на своем автомобиле и скрытно фиксируя местоположение украинских защитников. Для передачи информации агрессору, он использовал несколько мессенджеров, в которых сообщения удалялись после "сеанса связи" с оккупантами.
В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены его российский паспорт и трудовая книжка, партийный билет запрещенной в Украине "Партии регионов", прокремлевская символика, а также мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались для связи с российской спецслужбой.
На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили фигуранту обвинение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицирует его деяние как государственную измену, совершенную в условиях военного положения. В настоящее время задержанный находится под стражей, а ему грозит пожизненное заключение.
Этот "расконсервированный" агент собирал разведданные о северо-восточных рубежах Украины и передавал информацию агрессору для корректировки обстрелов украинских вооруженных сил.
По данным следствия, фигурантом оказался бывший местный "функционер" запрещенной "Партии регионов", привлеченный кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он привлекал внимание российской спецслужбы своими поездками в Россию и встречами с родственниками.
После получения задания от ФСБ на разведывательно-подрывную деятельность против Украины, агент был переведен в "режим ожидания". Следователи СБУ выяснили, что с 24 февраля 2022 года его "куратор" из ФСБ дистанционно связывался с ним и запрашивал информацию о дислокации украинских вооруженных сил в приграничных районах области.
Задержанный предатель собирал разведданные, путешествуя по местности на своем автомобиле и скрытно фиксируя местоположение украинских защитников. Для передачи информации агрессору, он использовал несколько мессенджеров, в которых сообщения удалялись после "сеанса связи" с оккупантами.
В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены его российский паспорт и трудовая книжка, партийный билет запрещенной в Украине "Партии регионов", прокремлевская символика, а также мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались для связи с российской спецслужбой.
На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили фигуранту обвинение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицирует его деяние как государственную измену, совершенную в условиях военного положения. В настоящее время задержанный находится под стражей, а ему грозит пожизненное заключение.
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