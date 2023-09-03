Бывший офицер "А" Центра специальных операций осужден на 12 лет лишения свободы

Суд вынес приговорил бывшего первого заместителя руководителя "А" Центра специальных операций при Службе безопасности Украины, к 12 лет лишению свободы и конфискацию имущества.
Информация об этом поступила от Офиса генерального прокурора.
Согласно определению суда, бывший генерал-майор СБУ признан виновным в государственной измене, покушении на террористический акт и незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами согласно статьям 111, 15, 27 и 258 Уголовного кодекса Украины.
Во время судебного заседания прокуроры представили доказательства того, что осужденный собирал конфиденциальную информацию и передавал ее представителям российской федерации.
Также отмечено, что по указанию российских спецслужб он активно искал бывших сотрудников СБУ для планирования террористических актов, включая покушение на майора Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Сотрудничество с правоохранительными органами помешало совершению этого преступления.
Согласно информации, полученной из источников СМИ, осужденным является Валерий Шайтанов, бывший генерал-майор Службы безопасности Украины.
Информация об этом поступила от Офиса генерального прокурора.
Согласно определению суда, бывший генерал-майор СБУ признан виновным в государственной измене, покушении на террористический акт и незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами согласно статьям 111, 15, 27 и 258 Уголовного кодекса Украины.
Во время судебного заседания прокуроры представили доказательства того, что осужденный собирал конфиденциальную информацию и передавал ее представителям российской федерации.
Также отмечено, что по указанию российских спецслужб он активно искал бывших сотрудников СБУ для планирования террористических актов, включая покушение на майора Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Сотрудничество с правоохранительными органами помешало совершению этого преступления.
Согласно информации, полученной из источников СМИ, осужденным является Валерий Шайтанов, бывший генерал-майор Службы безопасности Украины.
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