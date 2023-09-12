Бывший диакон помогал призывникам: СБУ разоблачила схему уклонения

12:49 12 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу граждан призывного возраста в Одесской области.

В ходе операции был задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ (Московского патриархата), который предоставлял услуги "помощи" потенциальным призывникам, позволяя им выезжать за границу, представляясь церковными клириками.



Для осуществления этой схемы злоумышленник фальсифицировал "списки миссионеров", которые, якобы, были предназначены для выезда за границу в рамках религиозной миссии. Фальшивые документы затем представлялись в Госслужбу по этнополитике и свободе слова с надуманными аргументами о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.



Каждое "место в списке" клириков стоило около 4,5 тысячи долларов США, сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов. Таким образом, организатор схемы попытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов.



Однако служба безопасности своевременно выявила и разоблачила эту схему, задержав организатора "на горячем". При обыске его места жительства были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные деньги, полученные незаконным путем.



Задержанный был уведомлен о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконной переправки лиц через государственную границу. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств правонарушения.