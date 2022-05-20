Бывший депутат и лидер партии "5.10" Балашов был задержан за драку с полицией

08:05 17 августа Киев, Украина

При нападении на следователя правоохранители вынуждены были задержать и доставить в отделение полиции подозреваемого в нескольких правонарушениях экс-нардепа Украины, лидера партии "5.10", бизнесмена Геннадия Балашова. Об этом сообщил в Facebook адвокат Балашова Игорь Черезов, опубликовав фото с ним из полицейского управления.

Балашова задержали сотрудники Печерского управления полиции после столкновения со следователем. Адвокат бизнесмена Игорь Черезов сообщил, что ночь Балашов проведет в изоляторе временного содержания.

"Сегодня при непонятных следственных действиях был задержан в Печерском РОВД Геннадий Балашов. Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего „посещения“ РОВД у Балашова Г. В. будут явные проблемы со здоровьем. Ночь он проведёт в следственном изоляторе", - заявил Черезов.

Напомним, Балашову инкриминируют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Речь идет о строительстве многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемого ЮНЕСКО.

Балашову 60 лет. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины. В 2019 году баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 0,17% голосов.

Напомним, бывшему народному депутату сообщили о подозрении в невыполнении судебного решения, которое предписывало его фирме перечислить деньги в счет погашения долга другому предприятию.