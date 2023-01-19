Бывшему главе "Нафтогаза" Коболеву объявили подозрение

12:31 19 января Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Национального антикоррупционного бюро. Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в связи с хищением более 229 миллионов гривен.Об этом сообщает пресс- служба Национального антикоррупционного бюро.

"Национального антикоррупционного бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" о подозрении в завладении в 2018 году более 229 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Коболев, возглавлявший компанию в 2014-2021 годах, в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании. На основании приказа ему выплатили почти 261 миллион гривен (эквивалент 10 миллионов долларов США) за "экстраординарные достижения" — положительное решение по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

"Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн). К тому же за те же достижения экс-руководителю компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн", - подчеркнули в Бюро.

Как считает следствие, в течение 2018 года Коболеву незаконно выплатили за счет компании более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).



Коболев отказался прокомментировать ситуацию, отметив, что сейчас находится с адвокатом.