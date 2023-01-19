Бывшему главе "Нафтогаза" Коболеву объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в связи с хищением более 229 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс- служба Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает пресс- служба Национального антикоррупционного бюро.
По данным следствия, Коболев, возглавлявший компанию в 2014-2021 годах, в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании. На основании приказа ему выплатили почти 261 миллион гривен (эквивалент 10 миллионов долларов США) за "экстраординарные достижения" — положительное решение по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.
Как считает следствие, в течение 2018 года Коболеву незаконно выплатили за счет компании более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).
Коболев отказался прокомментировать ситуацию, отметив, что сейчас находится с адвокатом.
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