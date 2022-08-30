Бывшего заместителя главы ГУР Минобороны подозревают в госизмене

19:14 05 августа Киев, Украина





Об этом сообщили Офис генерального прокурора и спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко . Бывший заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины уведомлен о подозрении в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.Об этом сообщили Офис генерального прокурора и спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко .

"Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения рф. В ходе обысков по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы СБУ. Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова”, – рассказал Дехтяренко.

Дехтяренко отметил, что задержанный был заместителем председателя ГУР Минобороны в 2008-2010 годах, затем работал на разных должностях в этом ведомстве и в руководящем составе Государственного космического агентства Украины. Вероятно, речь идет о Вячеславе Ониске .



По данным следствия, мужчина передавал российским спецслужбам секретную и абсолютно секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве.



Кроме того, переправлял оккупантам информацию из органов Министерства обороны, Главного управления разведки, Национальной академии Сухопутных войск им. П. Сагайдачного, авиационных и военно-промышленных государственных предприятий по деятельности последних, а также агентурных связей спецслужб Украины на временно оккупированной территории.



В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.