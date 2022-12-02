Бывшего украинского ведущего, переехавшего в россию, будут судить за госизмену

19:02 02 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По сообщению, у обвиняемого есть украинское гражданство и до 2014 года он работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции достоинства освещал



Известно, что в своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах мужчина поддерживает руководство рф и начало военных действий в Украине. В основном они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений рф и российских медийных центров. Киевская городская прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего украинского телеведущего, который после революции достоинства переехал в россию и сейчас работает там. Его обвиняют в государственной измене и оправдании агрессии рф.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.По сообщению, у обвиняемого есть украинское гражданство и до 2014 года он работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции достоинства освещал Антимайдан в Киеве, а затем переехал в москву, где работает на российском государственном телевидении.Известно, что в своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах мужчина поддерживает руководство рф и начало военных действий в Украине. В основном они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений рф и российских медийных центров.

“На своих страницах в социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины", – отмечает прокуратура.

Ему инкриминирована государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 43). 2 УК Украины).



Как пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о бывшем украинском телеведущем Юрии Коте. Ему сообщили о подозрении еще 2 августа 2022 года.