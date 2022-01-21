Бывшего футболиста "Реала" и "Милана" осудили за групповое изнасилование

В Италии бывший бразильский футболист Робиньо признан виновным в групповом изнасиловании и приговорили к 9 годам тюрьмы.
Об этом сообщает BBC.
37-летний Робсон де Соуза раньше играл как нападающий в футбольных клубах "Реал" и "Милан". Случай, по которому получил тюремный срок футболист, произошел в Милане в 2013 году.
По версии следствия, в январе того года он и еще пятеро мужчин напоили и изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. Робиньо свою вину не признал, а во время первого судебного заседания в 2017-м опубликовал в инстаграмме сообщение, в котором убеждал, что "никогда не участвовал в подобных вещах".
Несмотря на это, Верховный Суд Италии отклонил последнюю апелляцию Робиньо и признал его виновным. Сейчас футболист находится в Бразилии, а потому, вероятно, избежит наказания, ведь законы страны запрещают экстрадицию собственных граждан. Италия может просить, чтобы осужденного посадили в тюрьму на родине.
Обвинение Робиньо в групповом изнасиловании стало не первым в его жизни. В 2009 году мужчину подозревали в этом, но в Великобритании. Сначала его отпустили под залог, а обвинения сняли, только когда стали известны результаты теста ДНК.
Об этом сообщает BBC.
37-летний Робсон де Соуза раньше играл как нападающий в футбольных клубах "Реал" и "Милан". Случай, по которому получил тюремный срок футболист, произошел в Милане в 2013 году.
По версии следствия, в январе того года он и еще пятеро мужчин напоили и изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. Робиньо свою вину не признал, а во время первого судебного заседания в 2017-м опубликовал в инстаграмме сообщение, в котором убеждал, что "никогда не участвовал в подобных вещах".
Несмотря на это, Верховный Суд Италии отклонил последнюю апелляцию Робиньо и признал его виновным. Сейчас футболист находится в Бразилии, а потому, вероятно, избежит наказания, ведь законы страны запрещают экстрадицию собственных граждан. Италия может просить, чтобы осужденного посадили в тюрьму на родине.
Обвинение Робиньо в групповом изнасиловании стало не первым в его жизни. В 2009 году мужчину подозревали в этом, но в Великобритании. Сначала его отпустили под залог, а обвинения сняли, только когда стали известны результаты теста ДНК.
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