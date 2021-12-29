Бюджетные средства разворовывались на строительстве стадиона

В процессе проведения оперативных мероприятий выявлен факт разворовывания бюджетных средств, выделенных на строительство школьного стадиона,

Сотрудники правоохранительных органов в Сумской области разоблачили хищения почти миллиона бюджетных средств, выделенных на модернизацию спортивной базы учебно-воспитательного комплекса Краснопольского поселкового совета. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сообщается, что местный отдел образования заключил договор с руководителем коммерческой структуры на строительство школьного стадиона, на счет которой перечислили более 950 тыс. грн.

По заключению экспертов, работы, предусмотренные договором, подрядчик не проводил, а выделенные средства были выведены фигурантом в тень за счет использования счетов аффилированных фирм и внесения недостоверных сведений в отчетную документацию.

Руководителю подрядной структуры уже сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.