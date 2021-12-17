Буллинг в Торецке: подростки издевались над одноклассницей

На Донетчине девочки-подростки избили и заставили купаться голышом свою одноклассницу. Школьницам грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Подростки снимали издевательства над ровесницей на мобильные телефоны и выкладывали в соцсети, но потом удалили видео.
Дело расследуют по ч. 2 ст. 162 (побои и истязание). Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Дело расследуют по ч. 2 ст. 162 (побои и истязание). Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
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