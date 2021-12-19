Буковина: правоохранители изъяли у браконьеров улов краснокнижной рыбы 

18:47 06 Апрель Киев, Украина

Сотрудники полиции совместно с патрулем рыбохраны изъяли у браконьеров 166 особей исчезающего вида рыбы «Вырезуб».

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем во время проведения превентивных рейдов в пределах села Непоротово Днестровского района обнаружили и изъяли 166 особей рыбы вырезуб. Этот вид считается редким и исчезающим, поэтому занесен в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

Браконьеров обнаружили в ходе патрулирования Днестровского водохранилища. Два местных жителя в период нереста незаконно ловили рыбу, используя запрещенные снасти.

Сообщается, что общая сумма нанесенного ущерба государству составляет почти один миллион семьсот тысяч гривен.

Полицейские продолжают противодействовать нарушению нерестовых запретов на водоемах Буковины. Правоохранители призывают граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства Украины. В случае выявления нарушения - звонить по спецлинии «102».