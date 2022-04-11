Буковина: погранслужба предотвратила провоз контрабанды сигарет

09:46 16 ноября Киев, Украина

На границе с Румынией и Молдовой сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли незаконный провоз более 15 тысяч пачек сигарет.

“Чтобы остановить нарушителей, пограничники осуществили предупредительные выстрелы, после которых неизвестные, побросав пакеты, бежали. В 400 метрах от границы правоохранители обнаружили 22 ящика с сигаретами, в которых находилось почти 11 тыс. пачек сигарет без акцизных марок”, — говорится в сообщении.

Еще одну попытку контрабанды предупредили 14 ноября на участке отдела “Сокиряны”.

“Военнослужащие Черновицкого отряда тоже заметили группу лиц, с пакетами, которые незаконно пересекли границу из Молдовы в Украину. Нарушители, заметив охранников границы, бежали и, услышав предупредительные выстрелы, побросали пакеты, в которых было почти 5 тыс. пачек сигарет”, — сообщили в ГПСУ.