Буча: правоохранители обнаружили останки еще двух людей, замученных рашистами

14:15 05 сентября Киев, Украина

В городе Буча в Киевской области правоохранители обнаружили останки еще двух человек, убитых российскими военными во время оккупации региона.



Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

“Казнили и сожгли. Останки, по меньшей мере, двух убитых оккупантами граждан обнаружили в одном из гаражей Бучи”, – рассказал Небитов.

По словам начальника полиции Киевской области, при отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, российские военные убили несколько мирных лиц.



На месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе.