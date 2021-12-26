Британские и украинские спецслужбы разоблачили группу хакеров

Разоблачена международная хакерская группировка, которая занималась похищением персональных платежных данных с целью их последующей продажи.
Одному фигуранту сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Одному фигуранту сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Установлено, что участники хакерской группировки получали несанкционированный доступ к интернет-сайтам, электронным кошелькам и банковским системам путем получения логинов и паролей с электронных почтовых ящиков, данных кредитных карточек, электронных кошельков.
Также отмечается, что один из участников группировки, который является гражданином Украины, разрабатывал и распространял в сети Интернет вирусное программное обеспечение, которое использовалось при осуществлении противоправной деятельности. Сейчас ему сообщено о подозрении.
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