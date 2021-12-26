Британские и украинские спецслужбы разоблачили группу хакеров

18:15 19 Август Киев, Украина

Разоблачена международная хакерская группировка, которая занималась похищением персональных платежных данных с целью их последующей продажи.



Одному фигуранту сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и СБУ во взаимодействии с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании разоблачена международная хакерская группировка", - говорится в сообщении.

Установлено, что участники хакерской группировки получали несанкционированный доступ к интернет-сайтам, электронным кошелькам и банковским системам путем получения логинов и паролей с электронных почтовых ящиков, данных кредитных карточек, электронных кошельков.

"Это осуществлялось для похищения платежных и других персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ и реализации их на собственных интернет-ресурсах и закрытых хакерских форумах", - добавили в сообщении.

Также отмечается, что один из участников группировки, который является гражданином Украины, разрабатывал и распространял в сети Интернет вирусное программное обеспечение, которое использовалось при осуществлении противоправной деятельности. Сейчас ему сообщено о подозрении.







