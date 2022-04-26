Бриллианты в трусах: погранслужба задержала контрабандистов

14:44 26 ноября Киев, Украина

Сотрудники погранслужбы Международного аэропорта "Борисполь" задержали контрабанду бриллиантов на 15 миллионов гривен.

Двое граждан Украины - 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибывшие в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула, пытались пронести бриллианты в нижнем белье, сообщает пресс-центр Госпогранслубы на странице в Facebook.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разной огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

По данным службы, сумма контрабанды может достигать 15 миллионов гривен.

Бриллианты изъяли и отправили на экспертизу.