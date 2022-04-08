Бренды под видом секонда: таможенники задержали контрабанду

20:11 10 ноября Киев, Украина

Галицкие таможенники на пункте пропуска Краковец - Корчева обнаружили фирменную новую одежду и обувь в фуре с 12 тоннами секонд-хенда

Судя по удивлению, с каким таможенники рассказывают об этом, ранее здесь не знали, почему в Украину импортируют секонд-хенд. По их словам, проверить фуру решили после срабатывания автоматизированной системы управления рисками. В товаросопроводительных документах отмечалось, что водитель перевозит тонны подержанной одежды на одно из киевских предприятий. Но в мешках с ней таможенники нашли незадекларированные брендовые одежду и обувь.

Такого рода деяния называются контрабандой. Тем не менее, таможенники составили протокол за сокрытие товаров от таможенного контроля (ст. 483 Таможенного кодекса Украины) - такое правонарушение наказывается штрафом в полном размере стоимости незадекларированных товаров с их конфискацией.