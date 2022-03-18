Ботофермы и фейки. СБУ блокировала работу трех ботоферм

13:44 23 октября Киев, Украина

В разгар предвыборной кампании активизировали свою деятельнось организации, занимающиеся распространением ложной деструктивной информации. Так , сотрудниками СБУ была остановлена деятельность трех таких организаций.



Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.



В Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две «ботофермы» активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти. Активизировать распространение такого контента злоумышленники планировали накануне и непосредственно в день проведения местных выборов 25 октября.



Отмечается, что для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов. «Ботофермы» обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу.



По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тыс. участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины.



Правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора в качестве доказательств противоправной деятельности. Также изъято оборудование «ботоферм» — 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 тыс. сим-карт.



В то же время в Ивано-Франковске местный житель с помощью «ботофермы» в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и мессенджерах.



По оперативным данным СБУ, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты с РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение непроверенной и деструктивной информации.



Во время обыска по месту работы злоумышленника изъято 2 VoIP шлюза, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление ботофермой.



Фигуранту дела в Николаеве готовят сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. По делу злоумышленника в Ивано-Франковске начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и ч. 1 ст. 110 УК.