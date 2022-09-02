Босфор перекрыт севшим на мель судном с украинским зерном

11:31 02 сентября Киев, Украина

Судно Lady Zehma с украинским зерном, следовавшее из Украины, в четверг, 1 сентября, село на мель. Из-за инцидента движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула.

В ведомстве отмечают, что на судно перевозит около трех тысяч тонн украинской кукурузы. Отмечается, что это было сознательным решением экипажа, поскольку у судна отказал руль.

Как сообщает главное управление береговой охраны Турции, 173-метровое судно бросило якорь в бухте Бебек.

На место происшествия направились спасательные катера и буксиры для грузовых судов. Движение по Босфорскому проливу приостановлено.

Стоит заметить, что несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта Черноморск. Оно направляется в итальянский город Равенна.

Ранее сообщалось, что второй месяц зернового коридора начался выходом пяти судов.

По данным ООН, за первый месяц зернового коридора было разрешено движение 139 судов - 77 прибывающих в украинские порты и 63 - выходящих из них. Общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, составляет 1 546 516 тонн.