Борисполь: полиция ликвидировала 36 нелегальных игорных заведений

19:26 19 Апрель Киев, Украина

Правоохранители Киевской области разоблачили преступную деятельность группы, создавшую сеть нелегальных игорных заведений в Борисполе.

Об этом сообщает управление Нацполиции Киевской области в понедельник, 19 апреля.

"Действовали заведения в закрытом режиме с соблюдением строгой конспирации, доступ к играм могли получить только проверенные "клиенты" по предварительной договоренности с администратором", – говорится в сообщении.

Указано, что во время более 50 обысков изъяли 458 единиц игрового оборудования, компьютеров и наличные средства.



Организатором игорного бизнеса был 38-летний мужчина, который действовал вместе с четырьмя другими лицами в возрасте от 20 до 36 лет.



По факту организации незаконного игорного бизнеса открыто более 40 уголовных производств по статье о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенное группой лиц (ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 УК Украины). Фигурантам уже сообщего о подозрении. Им грозит штраф от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.