Больной с коронавирусом дважды сбегал из литовской больницы

Доходящий до курьёза случай произошел в одной из столичных больниц Литвы. В Каунасе больному короновирусной инфекцией удалось дважды сбежать из городской больницы. Эту новость опубликовало издание Delfi.

Буквально через два часа после побега 54-летнего пациента Доминикаса Армалиса вернули в больницу. Были ли у мужчины новые контакты в течение этого периода, и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.

После первой попытки побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи. Однако ему все равно как-то удалось открыть окно и сбежать во второй раз.

Полиция Литвы сразу после первого побега начала досудебное расследование согласно пункту 1 статьи 277 Уголовного кодекса - нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Эта статья предусматривает наказание от штрафа и до тюремного заключения на срок до одного года.

Напомним, что власти Литвы отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для возвращающихся из Украины граждан.