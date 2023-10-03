Больницы на ВОТ не успевают обслуживать местное население из-за больших потерь рф

Из-за значительных потерь в личном составе армии страны-агрессора, захватчики в неотложном порядке превращают гражданские больницы на временно оккупированных территориях в военные госпитали.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Согласно сообщению, прифронтовые гражданские больницы на временно оккупированных территориях практически не обслуживают местное население. В связи с высоким числом раненых среди российских военных, военные госпитали неспособны удовлетворить потребности захватчиков.
Поэтому оккупанты продолжают незаконную практику ограничения доступа местных жителей к медицинской помощи и переоборудования гражданских больниц в военные госпитали.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Согласно сообщению, прифронтовые гражданские больницы на временно оккупированных территориях практически не обслуживают местное население. В связи с высоким числом раненых среди российских военных, военные госпитали неспособны удовлетворить потребности захватчиков.
Поэтому оккупанты продолжают незаконную практику ограничения доступа местных жителей к медицинской помощи и переоборудования гражданских больниц в военные госпитали.
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