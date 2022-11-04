Больницы Мелитополя переполнены российскими солдатами

09:12 04 ноября Киев, Украина

В оккупированном Мелитополе закончилось место для раненых оккупантов поэтому их свозят на промышленные предприятия в админкорпуса.



Об этом сообщает пропагандистское издание.



Так, по сообщениям местных жителей, несколько санитарных машин с ранеными были замечены у проходной моторного завода в южной части города. А Генштаб ВСУ уточняет, что в больницы Мелитополя и Токмака свезли более 100 "трехсотых".



Кроме того, есть информация, что оккупанты уже отобрали ковидный госпиталь и там размещают своих раненых.



Госпиталь после капитального ремонта был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Все палаты оборудованы в нем кислородом. Реанимационный блок оборудован самым современным оборудованием.



Также почти ежедневно КаМАзы с трупами везут в городской морг рядом с горбольницей №1. Ночью погибших оккупантов везут в рефрижераторах. Далее их перегружают и везут в Токмак. В Токмаке дислоцируется два крематория.