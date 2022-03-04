Более 50 оккупантов уничтожено в Гостомеле за последние двое суток

19:57 04 Март Киев, Украина

В боях за Гостомель уничтожены по меньшей мере 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск).

Об єтом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины



🔹С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.

🔹Украинские военные захватили многочисленные трофеи. Среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы.

🔹Захваченное у врага пригодное для использования оружие передано местным группам сопротивления.

🔹 Следует отметить, что у уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книг.

Город Гостомель находится под контролем украинских войск.