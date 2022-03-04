Более 50 оккупантов уничтожено в Гостомеле за последние двое суток

В боях за Гостомель уничтожены по меньшей мере 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск).
Об єтом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины
🔹С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.
🔹Украинские военные захватили многочисленные трофеи. Среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы.
🔹Захваченное у врага пригодное для использования оружие передано местным группам сопротивления.
🔹 Следует отметить, что у уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книг.
Город Гостомель находится под контролем украинских войск.
Напоминаем, что Гостомель одно из стратегических пригородов Киева. Бои за контроль над ним ведутся с начала российской агрессии. Здесь находится аэродром, над которым оккупанты стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов.
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Слава Украине! 🇺🇦
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