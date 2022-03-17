ГБР выявило миллионные махинации таможенников с классификацией нефтепродуктов

12:03 17 июня Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба Офиса Генерального прокурора, таможенная служба Киева попала под подозрение в миллионных махинациях. Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило махинации с классификацией нефтепродуктов на пять миллионов гривен.

Отмечается, что осенью прошлого года чиновники проводили контроль правильности классификации импортных нефтепродуктов, представленных для таможенного оформления. По данным следствия, эти товары необходимо было классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога, чего не было сделано.

"В ходе досудебного расследования зафиксировано 21 эпизод противоправной деятельности, в результате чего государственный бюджет недополучил акцизного налога и налога и НДС на общую сумму более 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила о подозрении трем главным государственным инспекторам таможенного поста Столичный Киевской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК Украины).

Ранее сообщалось, что на Киевской таможне раскрыли коррупционную схему. Злоумышленники собирали "налоги в собственный карман" фактически со всех групп товаров, которые проходили через них.