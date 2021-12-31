Более 500 домов разрушено в результате пожара в американском штате Колорадо

15:54 31 Декабрь Киев, Украина





По словам шерифа округа Боулдера Джо Пелле, стремительно распространяющийся пожар был вызван искрами от линий электропередач и трансформаторов, снесенных сильным ветром. В результате сильного лесного пожара , вызванного ветром, были разрушены сотни домов, ранены по меньшей мере 6 человек, эвакуированы десятки тысяч жителей в двух городах штата Колорадо (США) По словам шерифа округа Боулдера Джо Пелле, стремительно распространяющийся пожар был вызван искрами от линий электропередач и трансформаторов, снесенных сильным ветром.

По информации шерифа, быстро распростившийся пожар охватил примерно 650 га и уничтожили порядка 580 зданий, включая жилые дома. Возвышающийся столб дыма от пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.

По данным Национальной метеорологической службы, в штате наблюдались порывы ветра со скоростью до 110 миль (177 км) в час



В округе объявлено чрезвычайное положение. Власти разрешили мобилизацию Национальной гвардии Колорадо и других государственных ресурсов в случае необходимости.