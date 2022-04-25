Более 40 погибших: в Бразилии грузовик столкнулся с автобусом

18:30 25 ноября Киев, Украина

Самая крупная авария года произошла в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии, автобус, перевозивший более 40 пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, совершившего лобовое столкновение с автобусом при попытке обгона по встречной полосе, в результате ДТП погибли не менее 40 человек: 37 человек скончались на месте аварии и трое по дороге в больницу.

Спустя два часа после аварии, когда на месте трагедии уже работали бригады спасателей, пожарных и скорой помощи, в образовавшееся скопление автомобилей врезался еще один грузовик, который не смог объехать пробку. По предварительным данным медиков, среди погибших во второй аварии есть полицейские и журналисты.