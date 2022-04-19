Более 200 населенных пунктов Луганщины остались без электричества

Российские оккупационные войска оставили без электричества почти всю Луганскую область. Повреждены десятки километров высоковольтных линий.
Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Он добавил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60% приходится на Донецкую и Луганскую области.
"Основная причина остановки этих ГРС - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий", - пояснил Гайдай.
"Основная причина остановки этих ГРС - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий", - пояснил Гайдай.
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