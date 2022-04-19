Более 200 населенных пунктов Луганщины остались без электричества

11:38 19 апреля Киев, Украина

Российские оккупационные войска оставили без электричества почти всю Луганскую область. Повреждены десятки километров высоковольтных линий.

Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Ситуация критическая - свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - написал Гайдай.

Он добавил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60% приходится на Донецкую и Луганскую области.



"Основная причина остановки этих ГРС - повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий", - пояснил Гайдай.