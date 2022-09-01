Более 20 человек погибли из-за российской атаки по ж/д станции Чаплино - Зеленский

В результате атаки российских войск по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине погибли по меньшей мере 22 человека.
Такие данные озвучил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в среду, 24 августа.
Зеленский заявил, что захватчики обязательно ответят за все, что они натворили на украинской земле.
Как уточнили в Офисе президента, россияне дважды атаковали поселок Чаплино - одной ракетой днем и четырьмя вечером именно по станции.
В частности, один снаряд повредил хозяйственные постройки железной дороги, следующие три попали в станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
Как уточнили в Офисе президента, россияне дважды атаковали поселок Чаплино - одной ракетой днем и четырьмя вечером именно по станции.
В частности, один снаряд повредил хозяйственные постройки железной дороги, следующие три попали в станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
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