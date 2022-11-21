Более 200 работников ЗАЭС подвергались пыткам со стороны оккупантов

За время оккупации Запорожской АЭС российские военные задерживали и во многих случаях подвергали пыткам персонал атомной электростанции. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, оккупанты задержали более 200 работников электростанции, некоторые из них считаются пропавшими без вести.
Первоначально задерживали технический и обслуживающий персонал. Впоследствии начали преследовать высшее руководство. 30 сентября был задержан 46-летний генеральный директор ЗАЭС Игорь Мурашов.
По информации издания, оккупанты задержали более 200 работников электростанции, некоторые из них считаются пропавшими без вести.
Первоначально задерживали технический и обслуживающий персонал. Впоследствии начали преследовать высшее руководство. 30 сентября был задержан 46-летний генеральный директор ЗАЭС Игорь Мурашов.
Издание отмечает, что Мурашову охранники с оружием приказали встать в объектив видеокамеры.
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